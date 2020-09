Gründer in Düsseldorf : Wie aus Wasser ein Softdrink wird

Unterbilk Das junge Düsseldorfer Unternehmen Heydrate stellt natürliche, zuckerfreie Erfrischungsgetränke her. Nach ihrem Studium haben Julian Dienst und Janik Nolden das Start-up gegründet. Verkauft werden die Drinks in Pulverform.

So gründeten die Freunde direkt nach ihrem Abschluss ihr Start-up Heydrate. Recherchiert und getüftelt haben sie zunächst im Homeoffice. „Wichtig war uns, ausschließlich natürliche Zutaten aus Früchten und Pflanzen zu verwenden und auf Zucker zu verzichten“, sagt Dienst. Und weil Trinkwasser in Deutschland gut zugänglich und qualitativ hochwertig ist, haben die Gründer es von ihrer Zutatenliste gestrichen. „Somit entfällt nicht nur der Transport von schweren Glas- oder Plastikflaschen, sondern auch jede Menge Verpackungsmüll“, sagt Nolden. Bei der Frage nach der besten Darreichungsform fiel die Wahl schnell auf ein Pulver, weil es sich gut abfüllen lässt und lange haltbar ist. Verpackt in recycelbare kleine Sticks, gibt es das Pulver in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, darunter „ginger lemon“, eine Mischung aus Zitrone, Limette und Ingwer. Zitronen und Limetten kommen aus Südeuropa, Rohstoffe wie Ingwer beziehen die Gründer aus ihren natürlichen Ursprungsländern. Für die Verarbeitung zu Pulver sowie die Abfüllung konnten sie deutsche Firmen gewinnen, der Verkauf erfolgt über den eigenen Onlineshop.