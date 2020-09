Kundgebung am Landtag : Demo für Geflüchtete aus Moria in Düsseldorf

Demo für Geflüchtete aus Moria in Düsseldorf

Kundgebung am Landtag

In vielen deutschen Städten hat es bereits Demos nach dem Brand auf Lesbos gegeben. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Düsseldorf Vor dem Landtag in Düsseldorf wollen am Donnerstagabend mehrere Hundert Demonstranten auf die Situation im Flüchtlingscamp auf Lesbos aufmerksam machen. Ein Feuer hat große Teile des Lagers vernichtet.

Am Donnerstag von 18.30 und 20 Uhr findet auf dem Platz des Landtags in Düsseldorf die Kundgebung „Moria evakuieren. Jetzt.“ statt. Voraussichtlich mehrere Hundert Demonstranten wollen ihre Solidarität mit den Geflüchteten in dem Camp auf der griechischen Insel Lesbos bekunden.