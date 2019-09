Weltkindertag am Rheinufer : Düsseldorf feiert mit seinen Familien

Marcel und Tanja Porombka mit Tochter Pia hatten beim Weltkindertag, der auf der Rheinuferpromenade und dem Unteren Werft stattfand, ihren Spaß. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Weltkindertag am Rheinufer und das Wildparkfest locken zigtausende Besucher ins Freie.

Zwischen dem Schlossturm auf dem Burgplatz und dem Landtag verwandelte sich die Rheinuferpromenade in den größten Kinderspielplatz Düsseldorfs. Wohin man auch schaute, überall wurde gespielt, gebastelt, geschminkt, gelesen oder auch gelaufen, gehüpft, gesprungen. „Das Fest ist so etwas wie die Leistungsschau der Düsseldorfer Angebote für Kinder und Jugendliche“, sagt Wendelin Dudenhöfer. „Wir haben das größte nichtkommerzielle Familienfest am Rhein gefeiert.“ Dudenhöfer leitet die Abteilung Jugendförderung der Stadt. Bei ihm liefen die Fäden auf der Rheinuferpromenade zusammen. Auch die vom Unteren Rheinwerft, denn Informationsstände und Mitmachaktionen waren teilweise zweigeschossig aufgebaut.

Wer hat eingeladen? Eingeladen hatten die Stadt und rund 200 Institutionen, die sich mit Unterstützung, Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. So waren sämtliche städtische Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen genauso vor Ort wie Kirchen, Krankenkassen, freie Träger, Vereine, Verbände, Kindertagesstätten, Bürgerhäuser und Kulturinstitute. „Für jedes Kind, für jeden Geschmack war etwa dabei. Da geht einmal querbeet“, so Dudenhöfer.

Wie viele Besucher kamen? Geschätzte nahmen 130.000 Besucher das umfassende Angebot an. „Einige sagen: Das Angebot ist so groß, das schaffen wir gar nicht alles“, meint Dudenhöfer. „Aber man muss ja auch gar nicht jeden einzelnen Stand besuchen. Man soll einfach dort bleiben, wo es dem Kind gefällt, wo es sich wohl fühlt.“

Was sagen die Kinder? Viele sagen nichts, weil sie vom vielen Spielen außer Atem sind oder sich noch nicht trauen. So wie die dreijährige Pia. Aber ihr ungeduldiges Zerren an Mamas Hand macht klar, sie will weiter mit dem Pedalo fahren und viel Spaß haben. Der sechsjährige Tim ist da anders. „Boah, das will ich auch noch machen“, jubelt er und zeigt auf die Trampoline. „Ich war schon beim Mitmachzirkus, habe Minigolf gespielt und war beim Klettern“, jubelt Tim. „Und alles hat Spaß gemacht.“

Was sagen die Eltern? „Ich bin ein bisschen erschlagen“, verrät Peter Weigel. „Zuerst wollte ich mit meinen Kindern möglichst viel abarbeiten, aber jetzt lassen wir uns einfach treiben.“ Nicht absichtlich, sondern per Zufall sind Tanja und Marcel Paronbka beim Weltkindertag gelandet. „Wir kommen aus einem kleinen Dorf bei Erkelenz und haben gar nicht gewusst, dass hier so eine große Feier ist“, erklärt Tanja. „Aber das ist eine schöne Abwechslung zu Kühen und Schafen.“

Was gab es sonst noch? Die Versorgung war bestens. Viele Imbiss-Buden boten zu volkstümlichen Preisen Nahrhaftes an. So kostete eine Bratwurst mit Brötchen drei Euro, eine Currywurst war für 3,50 Euro zu haben. Crêpes schlugen mit 2,50 Euro zu Buche, während Flammkuchen sechs Euro kosteten.