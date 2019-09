So lief der Aktionstag in Düsseldorf : Eine Stadt ohne Autos – fast

Düsseldorf Beim autofreien Sonntag eroberten Fußgänger, Radfahrer und Nutzer von E-Scootern die Düsseldorfer Innenstadt. Zudem konnten Besucher kostenlos mit der Rheinbahn fahren – in den Bahnen und Bussen, aber auch virtuell.

Parallel zur Feier des Weltkindertags, dem Fischmarkt und dem Hohe-Straße-Fest erklärte die Stadt am Sonntag das Zentrum zur autofreien Zone. Viele Besucher nutzten aber vor allem das gute Wetter, um in der Altstadt zu verweilen oder eines der besagten Feste zu besuchen. Mit dem Aktionstag sollte in erster Linie aber ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesetzt werden. Entsprechend konnten sich die Bürger auf einer Infomeile an der Heinrich-Heine-Allee über die städtischen Projekte zur Verkehrswende informieren. Allen voran war dabei die Rheinbahn, die vor Ort einen ihrer beiden Elektrobusse vorstellte. Diese noch sehr überschaubare Flotte soll aber bald um zehn weitere elektrobetriebene Fahrzeuge erweitert werden. Ein weiteres Ziel ist eine Vorrangschaltung von Ampeln, also die Vorfahrt für Busse und Bahnen. „Die Zielsetzung ist, dass Bahnen nur noch an Haltestellen halten“, sagte Rheinbahn-Chef Klaus Klar. Was das im Detail bedeutet, konnten Besucher mit einer Virtual-Reality-Brille herausfinden, die einen auf den Beifahrersitz einer Straßenbahn oder eines Busses setzte. Ein Angebot, das neben Klaus Klar such Oberbürgermeister Thomas Geisel nutzte. Letzterer war an diesem Tag mit dem Fahrrad angereist, wie er erzählte. Wie das in Zukunft noch flüssiger funktionieren soll, präsentierte Ingo Pähler, Leiter des Amts für Verkehrsmanagement, der die Pläne für den Ausbau des Radwegnetzes vorstellte. Diese Entwicklung könne jedoch entschiedener verfolgt werden, so die Meinung des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC), der ebenfalls mit einem Stand vertreten war. „Es könnte schneller gehen“, sagte Jan-Philipp Holthoff. Anregungen wie die Freigabe von Einbahnstraßen, würden teilweise mehr als ein Jahr auf eine Umsetzung warten.