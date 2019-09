Freizeittipps für Kinder : Zum Wildparkfest und Weltkindertag

Info

Weltkindertag am Sonntag, 12 bis 18 Uhr an der Rheinuferpromenade, auf Burgplatz, Apollo-Platz, Johannes-Rau-Platz und bis zum Landtag. Anfahrt am besten mit der Rheinbahn zum Beispiel bis Haltestelle Landtag/Kniebrücke. Am autofreien Sonntag in Düsseldorf ist das Fahren mit der Rheinbahn den ganzen Tag kostenlos.

Wildparkfest am Sonntag, 10 bis 17.30 Uhr an der Rennbahnstraße 60; Parkplätze befinden sich am Wildpark, an der Rennbahn und am Staufenplatz. Vom Staufenplatz fährt ein kostenloser Shuttle-Service zum Wildpark. Von der Haltestelle des ÖPNV Auf der Hardt sind es 15 Minuten Fußweg zum Wildpark.