Kostenloser ÖPNV und Sperrungen : So wird der erste autofreie Sonntag in Düsseldorf

Passanten auf der Königsallee. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Am 15. September findet in Düsseldorf der erste autofreie Sonntag statt, mit dem für die Verkehrswende geworben werden soll. Für das Hohe-Straße-Fest, den Weltkindertag und Fischmarkt werden Teile der Innenstadt gesperrt.

Von Hendrik Gaasterland

70 Prozent der gut 300.000 Pendler kommen unter der Woche mit dem Auto nach Düsseldorf. Das sind täglich 210.000 Fahrzeuge, die morgens in die Stadt und abends wieder herausfahren. Mit einem autofreien Sonntag am 15. September will die Landeshauptstadt für die Verkehrswende werben, an der Bürger und Besucher selbst teilnehmen können. Denn sie dürfen einen Tag lang kostenlos mit der Rheinbahn und dem Bus im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet unterwegs sein.

Warum wird die Innenstadt für Autos gesperrt?

„Testen Sie die Verkehrswende und erkunden Sie die Stadt mit Bahn und Bus – gratis, entspannt und umweltfreundlich“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel und lädt alle Düsseldorfer und Gäste zum Aktionssonntag ein. Anlässlich der drei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen, dem Hohe-Straße-Fest, dem Weltkindertag und dem Fischmarkt, werden Teile der Innenstadt extra für den allgemeinen Verkehr gesperrt.

Ab wo dürfen keine Autos fahren?

Die Innenstadt sowie die Einfahrten zur Carlstadt und Altstadt werden für den Verkehr gesperrt sein. Die Sperrungen finden am 15. September von 11 bis 18 Uhr innerhalb folgender Straßen statt: Rheinufertunnel, Hofgartenrampe, Maximilian-Weyhe-Allee, Kö-Bogen-Tunnel (Abfahrt Richtung Altstadt ist gesperrt), Berliner Allee, Graf-Adolf-Straße und Haroldstraße.

Was ist mit den Anwohnern?

Fahrten in und aus dem gesperrten Gebiet bleiben über drei Einfahrtsschleusen möglich. Sie befinden sich an der Heinrich-Heine-Allee/Maximilian-Weyhe-Allee, Breite Straße/Graf-Adolf-Platz und Horionplatz/Haroldstraße. Anwohner können also das gesperrte Gebiet jederzeit verlassen. Wer einen Bewohnerparkausweis besitzt, soll sich damit an den Einfahrtschleusen melden. Die Stadt bittet aber darum, Autofahrten auf das Notwendige zu reduzieren und auf Alternativen umzusteigen. „Den Bürgern und Besuchern soll die Möglichkeit geboten werden, die Stadt innerhalb der Teilsperrungen anders zu erleben und wahrzunehmen“, sagt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. Bewohner und Gewerbetreibende ohne Bewohnerparkausweis, die den gesperrten Bereich am Aktionstag befahren müssen, können eine Durchfahrtsberechtigung erhalten. Sie muss bis einschließlich Freitag, 13. September, 15 Uhr beim Amt für Verkehrsmanagement kostenlos angefordert werden.

