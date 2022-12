Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement Stadt ehrt engagierte Bürger mit Martinstaler

„Ehrenamit bedeutet anderen Menschen zu helfen – bedingungslos“, so Preisträger Jobst-Rüdiger Barnikol. Er hat ein Internet-Café ins Leben gerufen, in dem er Computerkurse und Bewerbungshilfen anbietet. Diese Angebote richten sich in erster Linie an Menschen mit Migrationshintergrund, doch auch ältere Mitbürger schätzen die Angebote des Internet-Cafés. Auch während der Pandemie konnte Barnikol das Café online weiterführen, sodass die Betroffenen weiterhin Unterstützung erhielten. „Wir haben eine ältere Dame, die kommt seit Anfang an zu den Kursen“, erzählt Barnikol. „Inzwischen ist sie eine astreine Computer-Expertin“. Der gebürtige Düsseldorfer freut sich ganz besonders über die Verleihung des Martinstalers an ihn: „Die Auszeichnung ist auch einfach ein Stück weit Anerkennung, für das, was man Jahre lang gemacht hat“.