Co-Working-Space in den Schadow Arkaden Gratis-Büros für geflüchtete Ukrainer

Düsseldorf Geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen können in Düsseldorf Büroräume in einem eigens für sie bereitgestellten Co-Working-Space in der Innenstadt nutzen. In den Büroräumen in den Schadow Arkaden, die zur Rheinische Post Mediengruppe gehören, herrscht wuseliges Treiben; gleichzeitig wird konzentriert gearbeitet.