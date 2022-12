Schon wieder Licht aus im Süden Zwei Stunden Stromausfall in Düsseldorf

Schon wieder Stromausfall im Düsseldorfer Süden - und das am kürzesten Tag des Jahres: Mittwoch um 21 Uhr gingen die Lichter in vielen Straßen Holthausens aus, das WLAN blieb weg, das Radio verstummte, der Kühlschrank fiel aus. Auch die Straßenlaternen wurden dunkel. Wer um 22 Uhr bei der Störungsstelle der Stadtwerke anrief, bekam die Ansage, dass man gerade eine Stromstörung in den Stadtteilen Holthausen und Reisholz repariere. Nur wer Zusatzinformationen zur Störung habe, solle in der Leitung bleiben. Um kurz nach 23 Uhr war der Spuk dann endlich vorbei.