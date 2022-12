Verkehr in Düsseldorf Keine Verkehrsberuhigung in Kaiserswerth möglich

Die Straße „Weg nach den Hingbenden“ wird gerne zum Parken genutzt. So befinden sich in ihrem Umfeld mehrere öffentliche Einrichtungen wie die Fliedner-Hochschule. „Viele Anwohner und Anwohnerinnen wünschen sich eine Beruhigung des oftmals zu schnell fahrenden Parksuchverkehrs“, erklärt Claudia Gelbke-Mößmer (Grüne), Mitglied der Bezirksvertretung 5, in einer Anfrage an die Verwaltung.