Wohnungsbau in Neuss Eines der großen Bauprojekte in Neuss - Wohnen auf der Industriebrache

Es ist mehr als ein Baulückenschluss: Wenn nächstes Jahr zwischen Bockholtstraße und der alten Sheddachhalle Fundamente ausgeschachtet werden, ist das zugleich der Startschuss für das erste Wohnungsbauvorhaben auf der 2014 brach gefallenen Industriefläche „Pierburg alt“. Bauherr ist aber nicht die Düsseldorfer Bema-Gruppe, die das Areal seinerzeit erwarb und entwickelte, sondern das in Gelsenkirchen ansässige Wohnungsunternehmen „Vivawest“. Beide Firmen teilten am Dienstagabend mit, dass Bema 4545 von insgesamt gut 60.000 Quadratmetern Fläche an die Vivawest verkauft hat, damit die darauf 104 Wohnungen errichten kann, 46 davon öffentlich gefördert.