Benefiz-Aktion in Düsseldorf Ein Treffen von Athleten für die Düsseldorfer Tafel

Der Fitnesstrainer Dany Petric hat sich starkgemacht für einen guten Zweck. Gerade veranstaltete er ein Event auf dem Areal Böhler. Sein Motto: „Auch in schweren Zeiten müssen wir was zurückgeben und Menschen helfen, denen es nicht so gut geht.“ Und dann kamen Dutzende und schwitzen zur Musik von einem DJ für die Benefiz-Aktion. Die Summe von gut 2000 Euro soll der Düsseldorfer Tafel zugutekommen.