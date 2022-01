Demonstration in Düsseldorf : Corona-Demonstranten ziehen am Samstag wieder durch Düsseldorf

Eine Demonstration gegen die Impfpflicht in Düsseldorf Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Stadt hat angekündigt, nicht erneut Auflagen für den Protestzug erlassen zu wollen – in der vergangenen Woche hatte sich der Veranstalter mit einem Eilantrag gegen Auflagen gewandt. Das Verwaltungsgericht will im Februar in dem Klageverfahren entscheiden.

Auch an diesem Samstag wird es in der Düsseldorfer Innenstadt wieder eine Demonstration gegen eine Impfpflicht geben. Die Teilnehmer wollen sich am Nachmittag gegen 15 Uhr am Johannes-Rau-Platz nahe dem Rheinufer versammeln und von dort aus durch die Stadtmitte ziehen. Die Polizei erwartet nach eigenen Angaben mehrere tausend Teilnehmer. In der vergangenen Woche war die angekündigte Zahl von rund 2000 Teilnehmern deutlich überschritten worden.

Man gehe von temporären Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich bis etwa 20 Uhr aus, hieß es von der Polizei – zumal der Weg der Demonstration durch die zentral gelegenen Stadtteile Friedrichstadt, Oberbilk, Mitte, Altstadt und Carlstadt und zurück zum Johannes-Rau-Platz führen wird. Auch für den öffentlichen Nahverkehr könnte es Beeinträchtigungen geben.

Die Stadt Düsseldorf hat angekündigt, diesmal für die Demonstration keine Auflage zu erlassen – „nach eingehender Prüfung und in Abstimmung mit der Polizei“, wie ein Sprecher erklärte. Hintergrund sei, dass die Landesregierung die neue Coronaschutzverordnung hinsichtlich der Vorgaben für Versammlungen in wesentlichen Punkten geändert habe. Demnach dürften an solchen Versammlungen jetzt auch nicht geimpfte oder getestete Menschen teilnehmen. Nach dieser Bewertung der Landesregierung sei für weitergehende Anordnungen der Stadt kein Raum.

Die Stadt hatte vor der Demonstration am vergangenen Samstag versucht, den Protestzug zu untersagen und nur eine Kundgebung zuzulassen. Dagegen hatte sich der Veranstalter mit einem erfolgreichen Eilantrag gewandt – das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschied, eine entsprechende Auflage hätte nur von der Polizei, aber nicht von der Stadt erlassen werden dürfen.

Ordnungsdezernent Christian Zaum hatte dem Gericht vorgeworfen, dabei verkannt zu haben, dass die Stadt laut Infektionsschutzgesetz für Auflagen weiterhin zuständig sei. Das Verwaltungsgericht hat unterdessen angekündigt, voraussichtlich am 3. Februar über die eigentliche Klage in dem Verfahren entscheiden zu wollen.