Handwerk in NRW : „Vielen Betrieben geht bald die Puste aus“

Weil Friseure zeitweise schließen mussten, stehen diese immer noch besonders schlecht da. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer, spricht über die angespannte Lage für das Handwerk – und fordert eine Impfpflicht. Einigen Betriebe stehen durch die Pandemie schlecht da.

Von Vicky Bargel

Das Handwerk in Nordrhein-Westfalen hat es gerade nicht leicht. Das betonte Andreas Ehlert, Präsident Handwerk.NRW und der Düsseldorfer Handwerkskammer, in einer Pressekonferenz am Freitag. In seiner Ansprache zum neuen Jahr ging Ehlert auf verschiedene Themen ein, die bei den Handwerksbetrieben des Landes aktuell besonders zu schaffen machen – allen voran die Corona-Pandemie und die durchwachsene Konjunktur der Branche.

Der Präsident zeichnete ein deutliches Bild: Das Handwerk in NRW ist tief gespalten. Während das Baugewerbe seit vergangenem Jahr wieder im Aufwind ist, leiden personenbezogene Dienstleistungen immer noch immens unter den Auflagen durch die Pandemielage. Ehlert spricht dabei vor allem von Friseurinnen und Friseuren, von Kosmetikern, Fotografen oder dem Lebensmittelgewerbe, die ihre Berufe zeitweise überhaupt nicht ausüben durften. „Vielen geht bald die Puste aus“, zeigte er sich besorgt.

INFO Das ist der Verband Handwerk.NRW Wer: Die Dachorganisation Handwerk.NRW vertritt die Interessen des nordrhein-westfälischen Handwerks gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Mitglieder: Der Verband engagiert sich damit für die 196.000 handwerklichen Betriebe des Landes und ihre rund 1,19 Mio. Beschäftigte.

Mitglieder des Verbandes sind der Westdeutsche Handwerkskammertag sowie der Unternehmerverband Handwerk NRW.

Ein Blick auf die Zahlen, die der Verband vorlegte, unterstreicht diese Einschätzung. So haben personenbezogene Dienstleistungen im ersten Quartal des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahr auf beinahe ein Viertel ihrer Umsätze verzichten müssen. Der zweite Lockdown kam viele Unternehmen also tatsächlich teuer zu stehen.

Dennoch hat das Handwerk in Nordrhein-Westfalen insgesamt ein leichtes Umsatzwachstum von zwei Prozent für das Jahr 2021 zu verzeichnen. Erklärt werden kann das nur durch die solide Nachfrage am Baumarkt. Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzungen des Verbandes, die nicht ganz ohne einen Blick auf die aktuelle Inflationslage bewertet werden dürfen, betonte Ehlert.

Doch nicht nur die Betriebsverbote machten Teilen des Handwerks schwer zu schaffen. Immer mehr Unternehmen würden von Problemen mit den Lieferketten berichten, heißt es. Stark betroffen sei davon unter anderem das Kfz-Gewerbe. „Wir hören von Betrieben, die neue Autos in ihren Verkaufsräumen quer vor die Fenster stellen, damit es ein bisschen voller aussieht“, beschreibt Ehlert die Situation.

Hans Jörg Hennecke, Geschäftsführer der Düsseldorfer Handwerkskammer und des Verbandes Handwerk.NRW, ging neben den Lieferproblemen auf weitere Herausforderungen für die Branche ein. Immerhin führen die Menschen immer weniger Kilometer im Jahr mit ihren Autos. Elektroautos boomen, der klassiche Verbrenner sei „angezählt“. Das bedeute für die Kfz-Branche einen so massiven strukturellen Wandel, dass ihn viele kleine Betriebe möglicherweise nicht stemmen könnten. „Es wird zu einer Konsolidierung kommen“, sagte Hennecke.

Ehlert und Hennecke nahmen auch die Politik der erst vor kurzem gebildeten Ampel-Koaltion in den Blick. Denn so schmerzhaft die Einschnitte für die Branche durch Corona-Auflagen wie 2G-Plus-Regeln auch seien, so seien sie doch der richtige Weg in der Bekämpfung der Pandemie. Ehlert ging noch einen Schritt weiter. „Ich persönlich halte eine Impfpflicht jetzt für erforderlich und verantwortbar“, sagte er. Ähnlich hatte sich vor wenigen Tagen der Präsident der Düsseldorfer Industrie- und Handelskammer (IHK), Andreas Schmitz, geäußert. Er vertrete „die kühne Vermutung, dass eine Impfpflicht die gesellschaftliche Lage eher befrieden würde“, sagte Schmitz.

Insgesamt zeigte sich der Verband zufrieden mit den aktuellen Bemühungen der Politik für das Handwerk. Besonders die scheidende Landesregierung kommt bei Ehlert gut weg. Nordrhein-Westfalen sei in den vergangenen vier Jahren ein gutes Stück vorangekommen. „Man spürt auch wieder einen höheren Anspruch darauf, vorne mitzuspielen“, sagte Ehlert. Trotzdem formulierte er Forderungen an eine neue Landesregierung nach den Wahlen im Mai. Vor allem in Sachen Nachhaltigkeit wünsche sich das Handwerk eine klarere Linie. Man brauche kein „hektisches Fördern und Dirigieren, sondern verlässliche Rahmenbedingungen, mit denen die Betriebe planen können“, sagte er.