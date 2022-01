Wirtschaft in Benrath : Neue Perspektiven für die Kappeler Straße

Benrath In einem Workshop wurden die Perspektiven des Benrather Gewerbegebietes ermittelt. Themen wie Verkehr und Klimaanpassung sollen stärker in den Fokus genommen werden.

Eines davon ist die Perspektive, eine Plattform und Communitiy an der Kappeler Straße zu entwickeln. So könnten verschiedene Akteure unter anderem Werkstätten, Geräte und Maschinen, aber auch Büro- und Meetingräume gemeinsam nutzen. Dadurch würden die einzelnen Unternehmen nicht nur Kosten sparen, sondern könnten auch voneinander profitieren. Ein Ausbau der Gastronomie vor Ort soll darüber hinaus die Möglichkeiten für Begegnung und Austausch verbessern.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Blick auf die Klimaanpassung des Industriegebietes. Dachflächen sollen perspektivisch entweder zur Begrünung oder als Standorte für eine Photovoltaik-Anlage erschlossen werden, die öffentlich zugänglichen Flächen werden ebenfalls ökologisch aufgewertet. Außerdem soll den Anliegern Beratung zu Fragen des Klimaschutzes angeboten werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Verkehrsfrage relevant: So gibt es Pläne, die stillgelegte Industrie-Bahntrasse auf dem Gelände zu reaktivieren, um den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Auch die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr soll verbessert und öffentliche E-Tankstellen und Ladestationen für Wasserstofffahrzeuge bereitgestellt werden. Zudem soll das Industriegebiet besser an das städtische Radwegenetz angebunden werden, Tiefgaragen und Parkhäuser sollen die Parksituation entspannen.