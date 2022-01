Familienbildung in Düsseldorf : Von Babymassage bis Gedächtnistraining

Familienbildung in Düsseldorf

Düsseldorf Die Familienakademie der Kaiserswerther Diakonie wartet auch in diesem Jahr mit einem attraktiven Programm für Familien, Senioren sowie zur beruflichen Qualifizierung auf.

Die Familienakademie der Kaiserswerther Diakonie möchte Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und Lebensalter begleiten, unterstützen und ihnen neue Erfahrungen ermöglichen. Dazu wird ein umfangreiches Kursprogramm angeboten, aber auch offene Treffs wie ein Strickcafé können besucht werden. Für werdende und junge Familien beispielsweise finden regelmäßig Geburtsvorbereitungskurse, Eltern-Start- und Eltern-Kind-Angebote statt. Für alle Interessierten werden unter anderem die beliebten offenen Spieletreffs und Nähangebote, aber auch Pilates sowie das „Gedächtnistraining (nicht nur) für Senioren“ fortgesetzt.

Neu im Programm sind in diesem Jahr Feldenkrais, Qigong sowie „Hatha Yoga nach der Geburt“, mit denen die Teilnehmenden ihre Gesundheit und Entspannungsfähigkeit stärken können. Die beiden letztgenannten Kurse sind Präventionskurse, das heißt, die Kursgebühren werden auf Antrag von vielen Krankenkassen anteilig erstattet. Weitere Gesundheitskurse wie Yoga für Schwangere, Yoga für Mütter und Kita-Kinder, Yoga für die Frau im Wandel oder Yoga für Senioren sind ebenfalls im Programm zu finden. Pilates-Kurse und Fitnessangebote für „junge“ Mütter sowie Kung Fu T’oa runden das Gesundheitsangebot ab.

Zum Angebot der Kaiserswerther Familienakademie gehören darüber hinaus auch Fort- und Weiterbildungen im pädagogischen Arbeitsfeld. So können sich dort beispielsweise Tagespflegemütter und -väter noch besser qualifizieren und die sogenannten Prima-Kurse vermitteln die nötige Kompetenz, um in einer Montessori-Kita oder Schule zu arbeiten.

Die Veranstaltungen finden in Präsenz oder digital statt, angepasst an die aktuellen gesetzlichen Anforderungen sowie die Wünsche der Teilnehmenden. Das aktuelle Programm der Familienakademie der Kaiserswerther Diakonie ist auf der Website www.kaiserswerther-familienakademie.de veröffentlicht und in Kategorien wie „Das Baby ist da“, „Gesundes Leben“, „Kids und Teens“ und „Treffpunkt 55 plus“ eingeteilt.