Ausstattung von Schulen in Düsseldorf : „Ein Traum für jeden Schulleiter“

Schulleiterin Dorothee Pietzko im Schullabor, in dem die Schüler eigenständig experimentieren können. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Das Friedrich-Rückert-Gymnasium wird zurzeit kernsaniert. Ein Anbau mit Fachräumen für den naturwissenschaftlichen Unterricht ist bereits fertig und geht nun in Betrieb.

Rund 54 Millionen Euro werden seit Herbst 2019 für die Sanierung und Erweiterung des 1973 errichteten Betonbaus des Friedrich-Rückert-Gymnasiums eingesetzt. Eigentlich sollten die Arbeiten schon im Oktober abgeschlossen sein, aber unter anderem Materialknappheit sorgte für eine Verzögerung, so dass die Schule erst in den Osterferien aus einer eigens errichteten Containeranlage wieder in ihr Gebäude zurückziehen kann. Bereits ab Februar können aber schon die Räume für Naturwissenschaften, die in einem neuen Anbau eingerichtet wurden, für den Unterricht genutzt werden.

Für die drei Fächer Biologie, Chemie und Physik stehen dort nun jeweils drei Fachräume zur Verfügung, in denen geforscht und experimentiert werden kann. Ausgestattet sind diese mit modernster Technik. So können zum Beispiel an den Arbeitsplätzen von der Decke Hebel heruntergeklappt werden, die Anschlüsse für Strom, Gas und Wasser bieten. Zudem gehören zu jedem Fachbereich noch Räume mit großen Vitrinen dazu, in denen künftig die Sammlungen und das Zubehör für die Fachbereiche, wie Modelle von Körperteilen, Mikroskope, Bunsenbrenner und Trafos, gelagert werden. „Solch eine hochwertige Ausstattung ist ein Traum für jeden Schulleiter und eine Anerkennung unserer Arbeit“, sagt Dorothee Pietzko, die seit sechs Jahren die Schule leitet.

Aber auch der Schwerpunkt digitale Medien und Informatik kann vergrößert werden, denn die Schule verfügt nun über zwei Informatikfachräume zu deren Ausstattung zum Beispiel auch 3D-Drucker und Laser-Cutter gehören. „Wir waren bislang, was die Arbeit mit digitalen Medien angeht, auch schon sehr gut aufgestellt, können die Arbeit in diesem Bereich nun weiter ausbauen“, sagt die Schulleiterin.

So verfügt das Gymnasium beispielsweise schon seit 2017 über ein schulweites Wlan und über zahlreiche Endgeräte für die 820 Schüler, die somit schon längst mit digitalen Medien lernen. Aber auch entsprechend geschulte Lehrkräfte gibt es am Rückert. Das ist nun besonders wichtig geworden, denn das Land NRW führt zurzeit flächendeckend für die 5. und 6. Klasse Informatik als verbindlichen Inhalt des Lehrplans ein.