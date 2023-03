Doppel-Warnstreik Das Chaos blieb aus – gespenstische Stille in Düsseldorf

Am S-und Regionalbahnhof in Bilk war es am Montagmorgen fast gespenstisch leer. Die regelmäßigen „Diese Fahrt fällt aus“- Durchsagen ernteten keine ärgerlichen Reaktionen, da sie niemand hörte. Wer nach Mönchengladbach, Neuss oder Richtung Düsseldorfer Hauptbahnhof musste, hatte sich offenbar um alternative Anreisemöglichkeiten bemüht. Zum Unglück eines „Backshops“ direkt neben dem Bahnhof. Ein Mitarbeiter rechnete mit deutlich weniger Kundschaft. „Wenn die Bahnen nicht fahren, nehmen die Leute das Auto“, sagte er. Und damit nicht den Umweg in sein Geschäft.