Freigabe oder nicht? Düsseldorfer CDU plant Fachtagung zum Thema Cannabis

Die „fundierte Aufklärung“ sei nötig, da SPD, Grüne und FDP auf Bundesebene an einem Gesetzentwurf zur Freigabe von Cannabis auch zu Genusszwecken arbeiten. Demnach soll die kontrollierte Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften an Erwachsene möglich werden. Kritisch gesehen wird das von Sylvia Pantel, Kreisvorsitzende der Frauen Union in Düsseldorf. Sie verwies auf dem Parteitag auf Studien, die Gefahren des Konsums darlegen würden. So gebe es „ein deutlich erhöhtes Gesundheitsrisiko für Psychosen und Schizophrenie vor allem bei Jugendlichen“, heißt es im Antrag.