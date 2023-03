Bis 2026 soll das Statdteilerneuerungsprojekt weiterlaufen Garath 2.0 soll fortgeführt werden

Hätte es nicht die gut gefüllten Fördertöpfe für das Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 gegegeben, dann wäre dort in den vergangenen Jahren wohl nicht viel passiert. Aber so konnten viele Millionen Euro in den Um- und Ausbau der früheren Fritz-Henkel-Hauptschule in eine moderne Gesamtschule gesteckt werden, so dass nun Schüler sogar im Stadtteil Abitur machen können. Die Freizeitstätte – baulich aus den 1970er Jahren – ist nun gebäude- und ausstattungstechnisch in der Jetzt-Zeit angekommen. Garath hat eine Parkouranlage bekommen und sechs Spielplätze wurden neu gemacht. Aber auch viel kleinere Projekte und Aktionen konnten so finanziert werden.