Debatte im Stadtteil Sorgen um die Verkehrsanbindung

„Die Bezirksvertretung ist selten in Ludenberg vor Ort“, gestand der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ingolf Rayermann (CDU). „Umso schöner ist es, dass viele Leute die Gelegenheit wahrnehmen, uns ihre Sorgen und Nöte, ihren Ärger kundzutun und Anregungen weiterzugeben“, sagte er. Und die „Mängelliste“ der Ludenberger ist nicht gerade kurz. So gibt es in Ludenberg keinen Geldautomaten, keine Post, keine Bank, in der man die Geldgeschäfte erledigen kann. Zudem könne man nur an einem Glascontainer im Sinne der Nachhaltigkeit Altglas einwerfen und Abfalleimer gebe es auch zu wenige. Die Verkehrsanbindung Richtung City über die Bergische Landstraße und der mangelhafte öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) war aber mit Abstand das am meisten kritisierte Thema. Und einige BV-Mitglieder können davon selbst ein Lied singen. „Ich wohne sechs Jahre hier und seit vier Jahren gibt es die Baustelle an der Kreuzung Gräulingerstraße mit der Bergischen Landstraße“, sagte Thors Haedecke (SPD). „Das unzureichende Verkehrsmanagement dieser Baustelle führt seit Jahren zu langen Staus.“