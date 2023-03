Vorfall in Düsseldorf-Oberbilk Straßenschild rassistisch überklebt – Tätergruppe dem Verfassungsschutz bekannt

Ein vor knapp zwei Wochen installiertes Straßenschild in arabischer Schrift an der Ellerstraße in Oberbilk ist Ziel einer Attacke geworden, hinter der Rechtsextremisten vermutet werden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich dabei um eine Straftat handelt, darüber befinde man sich im Austausch mit der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft.