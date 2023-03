Bundespolizei in Düsseldorf Mordverdächtiger am Flughafen festgenommmen

Düsseldorf · An einem Mord in Belgien soll der Mann vor knapp zwei Wochen beteiligt gewesen sein. Jetzt versuchte er, sich vom Flughafen Düsseldorf in Richtung Türkei abzusetzen - was von der Bundespolizei verhindert wurde. Am Hauptbahnhof wurde eine zweifach gesuchte Frau festgenommen.

27.03.2023, 15:20 Uhr

Flugzeuge stehen auf dem Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Die Bundespolizei hat am Düsseldorfer Flughafen einen wegen Mordes gesuchten 32-Jährigen verhaftet. Der Verdächtige habe versucht, sich in die Türkei abzusetzen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Er soll vor etwa zwei Wochen an einem Mord an einer 64-jährigen Person in Belgien beteiligt gewesen sein. Nur einen Tag vor dem Auftauchen des Mannes am Airport hätten die belgischen Behörden einen internationalen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den Mann erlassen. Er soll nun der belgischen Justiz überstellt werden. Zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens wurde er an die Justizbehörden übergeben. Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag eine 27-jährige Frau aufgrund von zwei bestehenden Haftbefehlen festgenommen. Sie wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben. Beamte der Bundespolizei trafen die Frau im Personentunnel des Düsseldorfer Hauptbahnhofs an und kontrollierten sie polizeilich. Bei der Überprüfung wurde bekannt, dass das Amtsgericht Düsseldorf gleich zweimal nach der jungen Frau per Haftbefehl suchte. Wegen eines versuchten räuberischen Diebstahls wurde sie zu zehn Monaten Haft verurteilt. Zu weiteren vier Monaten Haft wurde sie wegen des Diebstahls in zwei Fällen bestraft. Nach Eröffnung des Haftbefehls und der damit einhergehenden Festnahme wurde die Frau an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

