Sprachschule Düsseldorf : Kurz-Trip durch fünf Länder

Die Sprachschule GoAcademy hatte dazu eingeladen, im Zeitraffer fünf Sprachen kennenzulernen. Unser Autor hat das Angebot getestet.

Gut 50 Menschen aus unterschiedlichen Ländern stehen mit mir im Wartebereich und tragen sich für die angebotenen Kurse ein. Ich entscheide mich als Erstes für den Japanisch-Kursus, schließlich leben in Düsseldorf so viele Japaner wie sonst nirgendwo in Deutschland. Die kleine Holzmatte, ein Messer und unterschiedliche Zutaten wie Reis, Gurken und Nori genannte Algenblätter vor mir auf dem Tisch lassen vermuten, dass es beim Schnupperkursus nicht nur um die Sprache geht. Mit einem freundlichen „Konnichiwa!“ begrüßt die Japanischlehrerin Azusa die Teilnehmer. Sie trägt einen traditionellen Kimono und hat hinter sich auf der Tafel bereits einige Vokabeln aufgeschrieben. Passend zum Thema lerne ich so direkt, wie man in einem Restaurant bestellt: „Sushi o negai shimas“ steht dort, was zwar nicht die richtige Schreibweise, aber dafür die korrekte Aussprache zeigt, wenn man gerne Sushi haben möchte. Praktisch, vor allem, weil man nach Azusa das Wort Sushi auch einfach gegen jedes andere Gericht austauschen kann. Im Anschluss geht es an die Zubereitung, welche eher einer Bastelstunde gleicht: Überall versuchen die Teilnehmer konzentriert, die Zutaten richtig zu platzieren und alles so einzurollen, dass es am Ende zu einem kreisrunden und festen Sushi-Stück wird. Meine Kreation behält zwar ihre Form, ist aber eher dreieckig. Auch mein japanischer Tischnachbar hat so seine Probleme. „Wir machen Sushi nie zu Hause, sondern gehen dafür eigentlich immer ins Restaurant“, berichtet Kiyo Shi, der seit seinem ersten Lebensjahr in Deutschland wohnt.