Stadtteilfest Komm erruss in Hassels : Feuerzauber beim Stadtteilfest

Kumm erruss hieß es am Samstag zum 28. Mal auf dem Platz vor dem Ernst-Lange-Haus der Diakonie an der Fürstenberger Straße. Die Einladung kam an, das Nachbarschaftsfest lockte am Nachmittag zahlreiche Gäste. Vielfalt ist hier kein bloßer Wunsch, sie wird auf Schritt und Tritt sichtbar. Wie viele Nationalitäten sowohl bei Besuchern als auch bei Aktiven vertreten waren, ließ sich nur erahnen. 29 Vereine, Institutionen und Einrichtungen aus Hassels und Reisholz hatten sich für dieses Fest wieder zusammengeschlossen. Die Trommeln von „Sapali Percussion“ rockten die Bühne – der afrikanische Sound zog in jeden Muskel. Zwischen die Zuschauer mischten sich „Baumvögel“, groß, schlank, mit grünem Schnabel und einem Federkleid aus Moos und Blättern. „Cool“, meinte Leon (9) und setzte hinzu: „Aber auch ein bisschen gruselig.“ Mit seinen Altersgenossen stellte er die größte Zahl der Gästeschar, die Veranstalter hatten dieses Fest speziell den Kindern gewidmet. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen jährt sich aktuell zum 30. Mal. Die Stände waren umsäumt mit DIN-A4-Postern, auf jedem war ein anderes Kinderrecht zu lesen.