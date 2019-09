Grundschule in Düsseldorf : Wichernschule für 7,1 Millionen Euro erweitert

Grundschule in Düsseldorf

Bis die Klettergerüste auf dem Schulhof richtig genutzt werden können, müssen die Kinder noch bis nach den Herbstferien warten. Die anderen neuen Räume an der Wichernschule sind fertig.

Die neuen Erweiterungsgebäude an der Wichernschule in Unterbach sind fertig. Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche übergaben jetzt die neuen Räume im Rahmen eines Schulfestes an Schulleiterin Kirstin Fust-Sticherling.