10. Ausstellung der Schmuckpunkte in Düsseldorf : Ein Jubiläum mit Gold und Silber

10. Ausstellung der Schmuckpunkte in Düsseldorf

Laura Christmann (l.) und Anna Huberman gewährten einen Einblick in ihre gemeinsame künstlerische Arbeit. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Über 30 Goldschmiede und Schmuckdesigner öffneten zum zehnten Mal ihre Ateliers und Werkstätten.

Zum zehnjährigen Bestehen feierten die Düsseldorfer Schmuckpunkte erneut ein Fest voller Einblicke, Mitmach-Aktionen, Schmuckausstellungen und Sonderangeboten. Über 30 Goldschmiede und Schmuckdesigner, waren bei der Aktion dabei und gestatteten den Besuchern an den vergangenen beiden Wochenenden exklusive Einblicke in ihre Arbeit.

An der Düsselthalerstraße 1A waren am Samstag und Sonntag gleich vier Goldschmiede vertreten, die sich dort ein Atelier teilen. Das „Atelier hinter Indien“ präsentiert sich im Hinterhof eines Wohngebäudes mit einem kleinen Garten, mehreren Räumen und direkt hinter einem indischen Restaurant. Sofia Beilharz, Laura Christmann, Maren Düsel und Anna Huberman füllen die Räume ihres Ateliers seit sechs Jahren mit Leben, Kreativität und einer guten Prise Leidenschaft.

Nord und Süd Die Werkstätten im Düsseldorfer Süden hatten bereits am vergangenen Wochenende ihre Werkstätten geöffnet.

Am Wochenende öffneten sie auch ihre Werkstatt für die Besucher. Wer nicht nur gucken wollte, konnte selbst kreativ werden. Gegen Zahlung der Materialkosten von 20 bis 25 Euro konnten die Besucher einen eigenen Anhänger ausstanzen und hinterher mit Buchstaben stempeln, um ein ganz persönliches Schmuckstück zu erstellen.

Ihre Atelier-Kollegin Laura Christmann arbeitet dagegen vor allem mit geometrischen Formen, 3D-Druck und sogar mit pulverbeschichtetem Silber. So entstehen bei ihr auch besonders bunte Objekte. Sie macht es sich zur Aufgabe, moderne und traditionelle Techniken zu verbinden.

Am Wochenende wechselten sie sich mit ihren beiden Kolleginnen ab, da das Atelier zugleich die Chance hatte, im Kunstpalast bei der Kauf-Ausstellung „Supermarkt“ mitzuwirken. So bekamen sie auch im Rahmen der „Schmuckpunkte“ zusätzlichen Zulauf, wie etwa durch den Besuch von Michaela Orth. Gemeinsam mit einer Freundin erfuhr sie am Freitag im Ehrenhof von der Aktion und markierte sich direkt mehrere Goldschmiede auf ihrem Flyer.