Antikmarkt Düsseldorf : Antikmarkt mit Kontakt nach Asien

Zkivodar Gavrilov ist Händler auf dem Antikmarkt. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf (lod) Wenn Marktbesucher am Stand von Zkivodar Gavrilov ihre Handys zücken und die ausgestellte Ware fotografieren, bleibt der Händler gelassen. Denn so ein Schnappschuss bedeutet erst einmal ein gesundes Interesse am Porzellan, am Kristall oder am Silber – vor allem, wenn das Foto von asiatischen Flaneuren gemacht wird.

Von Holger Lodahl