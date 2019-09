Fest in Düsseldorf : Eine Liebeserklärung an den Stadtteil

Eine „Burgersteigparty“ und ein Grillstand der besonderen Art: Immer neue Ideen der Händler und Anwohner prägen das Fest „Flingern in Love“.

So etwa Anja Bergen in ihrem Laden „awsum“, der zwar nicht neu in Flingern ist, dafür aber seit Anfang August in den Räumen der ehemaligen SB-Wäscherei an der Ecke Ackerstraße/Hermannstraße zu finden ist. Mit ausgewählten Fahrrädern, Zubehör und Kleidung wie etwa Jacken des Düsseldorfer Unternehmens „g-lab“ verkauft sie ihre Artikel passend zum Festival unter dem Ladenmotto „everthing we love – alles was wir lieben“. Direkt nebenan ist seit erst dreieinhalb Wochen die Metzgerei Zwickel&Pille, deren Besitzer nicht nur besonderen Wert auf Tierwohl und Qualität legen, sondern nebenbei auch neue Hashtags etablieren (#fleischwurstdonnerstag). Dabei setzen sie auf Einkauf „wie früher“: Fleischwurst gibt es nur am Donnerstag, Leber nur mittwochs und was weg ist, ist weg, denn das Tier hat nun einmal nicht mehr. Marc Pilgrim und Markus Zweverink übernehmen die Schlachtung der Tiere selbst und stellen ihre Waren in einer kleinen Produktionsstätte in Verlbert selbst her. Die Schweine und Rinder kommen fast alle aus der Region. Am Samstag boten sie vor dem Laden von Anja Bergen eigene Würstchen und Steaks an. Der Ansturm auf ihren Stand und ihr „ehrliches Fleisch“, wie sie es nennen, war so groß, dass die Würstchen schon am frühen Nachmittag ausverkauft waren und die letzten Steaks um 20 Uhr über die Theke gingen.