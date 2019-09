Shoppen in Düsseldorf : Verliebe dich in Flingern

Dea Spellbrink (l.) und Inge Reischer organisieren zusammen zum dritten Mal „Flingern in Love“. Foto: Marc Ingel

Fast 50 Läden feiern am Samstag bis 22 Uhr, darunter viele Neuzugänge. Zudem gibt es diverse Hofflohmärkte.

Flingern ist zwischen Acker- und Birkenstraße immer ein wenig schrill und bunt, meistens fröhlich und verrückt sowie stets individuell und lebendig. Davon können sich Bewohner wie Besucher vor allem bei den diversen Late-Night-Shopping-Events im Stadtteil überzeugen, wenn das Leben in den Läden und auf der Straße pulsiert. „Flingern in Love“ gehört dazu und findet am kommenden Samstag, 21. September, zum dritten Mal statt. Dass diese Auflage besonders spannend zu werden verspricht, hat mehrere Gründe: Unter den mehr als 40 Läden, die ihre Türen nicht vor 22 Uhr schließen, sind viele Neuzugänge. Darüber hinaus finden parallel mehrere Hofflohmärkte statt. Und auch im Rahmen der Kunst- und der Schmuckpunkte sind außergewöhnliche Einblicke in die Ateliers garantiert.

Inge Reischer (Damenwahl, Ackerstraße 106) und Dea Spellbrink (Grottypetz, Ackerstraße 145) sind die Herausgeber des Flingern-Plans, der detailliert und übersichtlich die Kiez-Vielfalt auflistet. Die beiden Geschäftsfrauen organisieren seit 2016 zudem „Flingern in Love“. Von 11 bis 22 Uhr haben die teilnehmenden Geschäfte an diesem Samstag ihre Türen geöffnet und laden zum Stöbern und Entdecken ein. Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet zwischen Ackerstraße (ab Beethovenstraße) bis hinauf zum Cranachplatz, auf Linden- und Hermannstraße bis zur Birkenstraße. „Viele der inhabergeführten Geschäfte präsentieren sich dabei auch vor ihren Geschäften und laden zu einem Gläschen Wein oder einen Cocktail ein, bieten kleine Häppchen, Brownies oder Eis an“, erklärt Spellbrink. An die Kinder wird ebenso gedacht, es gibt Mal- und Bastel­aktionen.

Info Alle Teilnehmer in der Übersicht Geschäfte Wer alles mitmacht und was die Läden im Einzelnen vorhaben, können Interessierte auf Facebook nachlesen: https://www.facebook.com/flingerninlove/



Schmuck und Kunst Welche Ateliers von Schmuckpunkte und Kunstpunkte teilnehmen, steht unter http://www.schmuckpunkte.de und http://www.kunstpunkte.de.

Flanierer können aber auch jede Menge neue Läden entdecken. Zwickel & Pille zum Beispiel bietet an der Hermannstraße 24 Fleisch von (ehemals) glücklichen Kühen an, „das könnte ich sogar als Veganerin empfehlen“, so Spellbrink. Pflanzen und Blumen von Green Note (Hermannstraße 64) sind nicht nur optisch ein Hingucker, sie verbessern auch die Raumluft in der Wohnung. Floras Töchter (Lindenstraße 214) haben sich wiederum auf außergewöhnliche Gestecke sowie Geschenkideen und Wohnaccessoires spezialisiert. Und an der Birkenstraße 86 hat sich Jeanne Honné-Schillings ihren Traum erfüllt und einen Atelier-Laden als Auftragsmalerin („und dingens“) eröffnet. „Auf Instagram haben wir damit begonnen, die einzelnen Läden vorzustellen, und was sie alles anbieten“, erzählt Spellbrink.