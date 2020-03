Coronavirus in Düsseldorf : Drive-in-Diagnosezentrum ist in Betrieb

Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert 6 Bilder Das Drive-In-Center für Corona-Tests in Düsseldorf.

Düsseldorf Das erste Drive-In-Diagnosezentrum für Corona-Tests in Düsseldorf hat am Dienstag seinen Betrieb aufgenommen. Es befindet sich an der Mitsubishi-Electric-Halle und kann nur nach Terminvergabe aufgesucht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geöffnet wurde das Zentrum am Dienstag um 9 Uhr. Getestet werden dort zunächst nur Beschäftigte aus der sogenannten „kritischen Infrastruktur“ - und auch diese nur nach vorheriger Terminvergabe über das Infotelefon der Stadt.

„Das Prinzip gleicht dem eines Drive-In-Schnellrestaurants. Personen, die einen Termin bekommen haben, fahren mit ihren Fahrzeugen den Parkplatz vor der Veranstaltungshalle an der Siegburger Straße 15 an“, erklärt Thomas Hußmann von der Feuerwehr Düsseldorf.

Dort müssten sich die Patienten an einem Schalter wie in einer Arztpraxis anmelden. „Nachdem die Personalien und die Terminvergabe geprüft wurden, werden die Pkw zu einer der drei eingerichteten Fahrspuren geleitet“, erklärt Hußmann. Die Abstriche würden dann unter Zelten durch entsprechend geschultes Personal genommen, ohne dass die Fahrer aus dem Fahrzeug aussteigen müssen.

Foto: Christoph Schroeter 9 Bilder So funktioniert der Test auf Corona-Viren an der Uni Düsseldorf.

„Die temporäre Station an der Mitsubishi-Electric-Halle ist eine gute Ergänzung zum bestehenden Testzentrum an der Witzelstraße. Damit haben wir die Möglichkeit, die Kollegen zu entlasten und mehr Tests in kürzerer Zeit durchzuführen“, sagt David von der Lieth, Leiter der Feuerwehr Düsseldorf.

Die logistischen und technischen Vorbereitungen wurden von der städtischen Veranstaltungstochter D.LIVE getroffen. Vor Ort eingesetzt sind unter anderem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Feuerwehr, des Sportamtes, des Schulverwaltungsamtes, der Bädergesellschaft Düsseldorf und der Firma Special Security Services.

Termine können durch die Corona-Hotline (0211 - 899 6090) vergeben werden. Die Tests werden in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr durchgeführt. Pro Diagnose werden voraussichtlich zehn Minuten veranschlagt, sodass pro Stunde sechs Pkw pro Spur und somit 18 Pkw auf allen drei Spuren abgearbeitet werden können. Personen, die sich haben testen lassen, erhalten nach 24 bis 36 Stunden ihr Ergebnis.

(csr)