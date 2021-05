Ratingen : Indischer Variante vermutlich auch in Ratingen

In Velbert Birth wurden in der vergangenen Woche zwei Hochhäuser unter Quarantäne gestellt. Foto: dpa/Christoph Reichwein (crei)

Ratingen Bei sieben Familien in Velbert wurde nach einer Testung die indische Variante des Coronavirus nachgewiesen. Eine Ratinger Familie hatten Kontakt zu den Infizierten. Die Tests laufen noch.

Nachdem sich eine Familie in Ratingen mit dem Corona-Virus infiziert hat, haben die Ermittlungen des Kreisgesundheitsamtes ergeben, dass die Familie Kontakt zu dem mit der indischen Virus-Variante infizierten Cluster in Velbert hatte und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es hierbei zur Ansteckung gekommen ist. Hier wurden in der vergangenen Woche zwei Hochhäuser mit 189 Bewohnern unter Quarantäne gestellt. Zwar liegen die Sequenzierungsergebnisse der Proben aus der Ratinger Familie noch nicht vor, sodass noch nicht bestätigt ist, ob es sich auch hier um die indische Variante handelt. Gleichwohl wurde am Sonntag das erweiterte Umfeld der Familie getestet. Die Sequenzierung der Proben bei den positiv Getesteten in Velbert-Birth hat in allen sieben betroffenen Familien das Vorliegen der indischen Virusvariante bestätigt. Die Tests der übrigen Hausbewohner sind negativ.