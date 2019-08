Pop-up-Gallery : Bürohaus Float wird zur Kunstbühne

Düsseldorf Ein noch im Rohbau befindlicher Teil des bekannten Büro-Ensembles Float im Medienhafen wird jetzt für eine Kunstausstellung genutzt. Gregor Russ und Ruben Benjamin Smulczynski zeigen dort ihre Werke.

Gemeinsam mit Michael Leistikow und Astrid Legge vom Vorstand des Düsseldorfer Kunstvereins „701“, hat Daniela Michel-Hendemann vom Immobilienkonzern und Projektentwickler Immofinanz die Schau unter dem Motto „Neue Mobilität“ organisiert. Die Inszenierung der zum Teil skulpturalen Werke auf mehr als 450 Quadratmeter Rohbau-Fläche im Erdgeschoss mit Raumhöhen von mehr als fünf Metern ist ein ungewöhnliches Kunstereignis: Urbanität und Architektur treffen auf sehr unterschiedliche Kunst.So hat Künstler Ruben Benjamin Smulczynski den ihm zur Verfügung gestellten Raum mit kostbaren Second-Hand-Haute-Couture-Stoffen verhüllt, die alle eine Geschichte haben. Ähnlich wie Botticellis berühmter Faltenwurf bei der „Geburt der Venus“ verhüllt der junge Künstler unverputzte Säulen und Wände. Von der Decke hängen durchlässige Chiffonstoffe dekoriert mit Ketten und Ringen. Auf dem Boden liegt ein Samtkissen, an der nackten Wand findet sich ein quadratrisches Tuch - beides in intensivem in Yves-Klein-Blau. Es wird verhüllt, enthüllt, der Vorhang gelüftet.Bei den beiden Figuren von Gregor Russ (er ist Mitbegründer des Ausstellungsforums Parkhaus) , die auf Podesten stehen, verhüllen farbige Langhaar-Perücken Kopf und Gesicht – und jeder, der an der Franziusstraße im Medienhafen vorbeigeht oder von der Haltestelle aus einen Blick in die Fenster wirft, erlebt garantiert seinen ganz eigenen „Kunstgenuss to go“.Das Gebäude Float, vom Architekturbüro Renzo Piano Building Workshop entworfen, ist auch selbst ein Hingucker im Medienhafen. Es besteht aus sechs verbundenen Gebäudeteilen, der Name spiegelt das Architekturkonzept wider: Der Architekt hatte für die einzelnen Gebäude und deren Zusammenspiel Eisschollen vor Augen.