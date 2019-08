Attacke mit Schlägen und Tritten in Düsseldorf : Mann wird bei Raubüberfall bewusstlos geschlagen

Attacke mit Schlägen und Tritten in Düsseldorf

Ein 26-Jähriger wurde in der Nacht zu Samstag von zwei Unbekannten in Stadtmitte brutal attackiert. Den beiden Tätern gelang die Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen eines Straßenraubes, der sich in der Nacht zu Samstag in Stadtmitte zugetragen hat. Ein Mann wurde von zwei Unbekannten mit Schlägen und Tritten attackiert, anschließend entwendeten sie ihm sein Bargeld.

Der 26-Jährige war gegen 2.45 Uhr auf der Karl-Anton-Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Einer der Täter nahm den 26-Jährigen in den Würgegriff, der andere zog einen Geldschein aus der Hosentasche des Opfers. Dann attackierten sie den jungen Mann mit Schlägen und Tritten, so dass dieser kurzzeitig bewusstlos wurde. Als er wieder zu sich kam, waren die Räuber bereits in unbekannte Richtung geflohen.