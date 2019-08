Skatepark : Skateboarder kommen zur Meisterschaft

Jost Arens tritt zur Titelverteidigung an. Foto: Sportstadt/David Young/Sportstadt Düsseldorf /David Young

Düsseldorf Die Deutsche Skateboard-Meisterschaft findet Ende August wieder in Düsseldorf statt. Drumherum wird es ein buntes Programm geben,

Viele Skater-Stars kommen nach Düsseldorf: Die Sportstadt richtet am 31. August und 1. September die Deutsche Skateboard-Meisterschaft aus. Fürs Rahmenprogramm sorgt die Skateweek, die schon am 28. August startet. Die amtierende Deutsche Skateboard-Meisterin in der Disziplin Street, Lea Schairer, sagt: „Ich freue mich schon wieder sehr auf die gute Stimmung unter den Teilnehmern, aber auch bei den vielen Zuschauern.“ Auch der Titelverteidiger bei den Männern, Jost Arens, ist dabei: „Die Deutsche Meisterschaft hat eine große Bedeutung und für mich persönlich war der Sieg im letzten Jahr natürlich ein Highlight.“ Die Meisterschaft findet im Skatepark Eller (Heidelberger Straße 14) statt.

„Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hat die Deutsche Skateboard-Meisterschaft in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio werden auch Punkte für die Qualifikation gesammelt. Wir drücken natürlich ganz besonders dem Düsseldorfer Lenni Janssen die Daumen“, so Martin Ammermann, Executive Director Sports D.LIVE.