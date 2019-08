Familienleben in Düsseldorf : Wie eine Familie ihr Leben nachhaltiger gestaltet

Düsseldorf Dariush Kashani mag Steaks, dennoch verzichtet er darauf. Ein Auto hat die vierköpfige Familie bereits abgeschafft. Und im Zweifel kauft sie lieber einen gebrauchten Pullover.

Und Nachhaltigkeit, sagen die Kashanis, fängt beim Essen an. Die Einkäufe sind überlegt, oft schmal, der Kühlschrank ist nie übervoll. Es gibt meist eben das, was der Jahreszeit entspricht. Ilja weiß schon, dass nicht immer Tomaten, Gurken oder Erdbeeren zu haben sind. Ausnahmen sind drin, sagen die Eltern, aber Bio sollte es dann sein, am besten aus Europa ­ und ganz sicher nicht die Avocado aus Südamerika.

Das Problem, abends einen Parkplatz zu finden, haben die Kashanis nur bedingt. Denn sie haben ein Auto abgeschafft. In Unterbilk fällt das leichter. Das geben sie zu. Hier ist alles zu Fuß zu erreichen. Nur Vater Dariush hat noch ein Auto. Er arbeitet als Personalberater in Köln, muss Klienten besuchen. Das gehe mit dem Auto immer noch am besten. „Leider“, fügt er hinzu. Aber wenn Eva-Maria Kashani im Oktober nach der Elternzeit wieder im Management bei Henkel einsteigt, wird sie Bus und Bahn nutzen.

Vater Dariush hat sich viele Gedanken gemacht darüber, wie man verantwortungsvoller mit Ressourcen umgeht. Es war ein langer Prozess, sagt er, der 2003 begann. Damals stieß er auf ein Buch. „Simplify your life” hieß es. Und einen ersten Anstoß, minimalistischer zu leben, habe er während seines MBA Studiums an der Nyenrode Business Universiteit in den Niederlanden erfahren. Dort war 2006 schon Thema, was heute hier diskutiert wird. Seither prüft er jede Anschaffung. Brauche ich wirklich noch einen Pullover? Oder das angesagte Küchengerät? Er wolle andere weder belehren noch bekehren, aber dazu anregen, nach Möglichkeiten zu suchen, was man ändern kann. Die Kashanis haben allerdings eine Leidenschaft, die dem Umweltschutzgedanken etwas entgegensteht: das Reisen. „Manche sagen, wir würden zu viel fliegen“, so Dariush Kashani. „Wir wissen, dass es klimaschädlich ist, aber wir versuchen an so vielen Stellen, Dinge anders zu machen.“ Nein, ein schlechtes Gewissen hätten sie nicht. Vor Ort würden sie dann versuchen, wieder nachhaltiger zu leben. So wie zu Hause.