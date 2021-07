Unfall in Viersen : Polizei fahndet nach flüchtigem Autofahrer

Viersen Ein Autofahrer soll an einer Kreuzung in Viersen die Vorfahrt eines jungen Pedelec-Fahrers missachtet haben. Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer, die Polizei bittet um Hinweise.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Viersen ist ein 18-jähriger Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Krefelder gegen 21.30 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Bachstraße in Richtung Beckersweg unterwegs, als ein Autofahrer an der Kreuzung mit der Bachstraße seine Vorfahrt missachtete. Nach Polizeiangaben musste der Pedelecfahrer stark bremsen, er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er habe den Unfallverursacher angesprochen, der daraufhin über die Bachstraße in Richtung Freiheitsstraße geflüchtet sei. Beschrieben wird der Autofahrer als männlich, etwa 28 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren. Er fuhr ein dunkelgrünes Auto, eventuell ein älteres Modell Ford Galaxy. Die Polizei Viersen bittet Zeugen, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.