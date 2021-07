„Erdfee“ in Birgelen : Mehr Nachhaltigkeit durch Hanf

„Erdfee“ in Birgelen

Naturwaren, Lebens- und Genussmittel und Bekleidung – das alles gibt es bei „Erdfee“ Bernadette Pukallus in Birgelen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Hanfpflanze dient zu weit mehr als zum Drogenkonsum – das zeigt das Sortiment der „Erdfee“ in Birgelen. Inhaberin Bernadette Pukallus betreibt einen Laden, bei dem Nachhaltigkeit ganz vorne steht.

Bernadette Pukallus hat in der ältesten Nutzpflanze der Welt ihr Steckenpferd gefunden und betreibt unter dem Motto „Natur und Mode“ das kleine Geschäft Erdfee in Birgelen. Bei ihr gibt es Bekleidung aus Hanf und Leinen, ein großes Sortiment an Lebensmitteln auf Hanfsamenbasis, wie beispielsweise Pesto, Mehl oder sogar Schokolade, aber auch Öl und Accessoires oder umweltfreundliches Reinigungs- und Waschmittel. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein möglichst nachhaltiges Leben zu führen und hat sich vor einigen Jahren ihren Traum vom eigenen Geschäft erfüllt.