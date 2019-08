Düsseldorf : Wochenende!

Im Rheinpark Bilk können Sportbegeisterte am Sonntag beim kostenfreien „Sport im Park“ teilnehmen. Foto: Stadt Düsseldorf/Malte Krudewig

Konzerte, Märkte, Aktionen und Kinder und Sportangebote: Die Veranstaltungstipps für das Wochenende in Düsseldorf.

Open-Air-Konzerte Im Musikpavillon zwischen Schauspielhaus und Schloss Jägerhof ist am Samstag, 15 Uhr, das Quartett Kioomars Musayyebi zu erleben. Vier Musiker verschiedener Stilrichtungen spielen Impressionen von orientalischen Melodien und Rhythmen, vermischt mit europäischen Arrangements, Weltmusik mit Einflüssen aus dem Jazz.

Am Sonntag spielt am gleichen Ort um 11 Uhr das Rheinbahnorchester. Dieses ist seit der Gründung im Jahre 1903 in die städtische Musikkultur eingebunden. Geleitet wird die Big Band von Andreas Buschmann.

Am heutigen Samstag findet außerdem die zwölfte Auflage von „Rock am Kraftwerk“ am Flinger Broich statt, dieses Mal als Open-Air-Version. Sechs Bands sind dabei, die jeweils eine Stunde spielen. Beginn ist um 15 Uhr, Tickets kosten an der Tageskasse 18 Euro.

Fischmarkt Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr erwartet der Fischmarkt wieder seine Besucher. Am Tonhallenufer bieten mehr als 90 Händler den Gästen ihre Waren an. Die Auswahl reicht von Fischspezialitäten und Delikatessen aus aller Welt bis hin zu Blumen und Kunsthandwerk. Live-Musik wird für Stimmung sorgen.

Parklife Der Hofgarten ist Sonntag der Treffpunkt für alle „Park­life“-Fans. Kinder dürfen sich unter anderem auf das Kultmobil von Krass freuen. Vor der Kulisse der Tonhalle gibt es in der Zeit von 11 bis 12 Uhr für Sportbegeisterte eine Yoga-Session. Für ein entspanntes Sommer-Feeling sorgt diesmal DiscJockey Schiko mit Funk, Soul und Hip Hop. Wer nicht sein eigenes Picknick dabei hat, kann sich an mehreren Ständen mit Essen und Trinken versorgen.

Wildpark Schon die neue Waldschule im Wildpark besichtigt, die vor einem Monat eröffnet wurde? Aber auch ohne die neue Attraktion lohnt ein Spaziergang durch den Wildpark immer. Füchse beobachten, Damwild streicheln und Wildschweine füttern ist für Kinder und Erwachsene schön. Der Wildpark hat zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Sport im Park Zu viel Eis bei der Hitze gegessen und nur im Schatten herumgehangen? Dann dürfte das kostenfreie Angebot „Sport im Park“ genau das Richtige sein. An vielen verschiedenen Stellen treffen sich Sportbegeisterte am Wochenende, um unter freiem Himmel zu trainieren. Die Teilnahme ist am Samstag um 14 Uhr im Schlosspark Benrath an der Orangerie möglich. Dort wird Tai Chi und Qi Gong angeboten. Im Volksgarten an der Ballonwiese findet samstags um 12 Uhr funktionales Training statt. Im Hofgarten trifft man sich samstags um 10 Uhr am NRW-Forum zum Park-Lauf. Im Rheinpark Bilk an der Bürgerwiese am Landtag steht jeden Sonntag um 11 Uhr Yoga-Fitness auf dem Programm. Ebenfalls am Sonntag wird im Stadtwerkepark um 11 Uhr funktionales Training geboten.

Alle Teilnehmer sollten Freizeit- oder Sportkleidung tragen und ausreichend Getränke sowie ein Handtuch mitbringen. Es gibt vor Ort keine Dusch- oder Umkleidemöglichkeiten.

Salsa Party Auf einer Tanzfläche auf dem Vorplatz der Düsseldorf Arcaden, Friedrichstraße 129, kann am Samstag wieder zu heißen Rhythmen getanzt werden. Von 16 bis 17 Uhr geben Anna Braun und Georges Bouazo Einführungen in die angesagten Tänze Salsa, Bachata und Merengue. Dabei haben sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene bestimmt ihren Spaß. Das Gelernte kann dann bei einer Party zwischen 17 und 21 Uhr direkt in die Tat umgesetzt werden. Bei schlechtem Wetter wird die Sause nach drinnen verlegt.