Schützen in Düsseldorf : Eine Liebe über Schützen-Grenzen hinweg

Sarah Schmidt und Timo Schlossmacher feiern an diesem Wochenende gemeinsam Schützenfest in Unterbach. Foto: Marc Ingel

Unterbach Sarah Schmidt aus Unterbach und Timo Schlossmacher haben über den Schützenverein zueinander gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Sarah Schmidt gehört der St. Hubertus Schützenbruderschaft in Unterbach an, die feiert 2020 ihr 150-jähriges Bestehen. Timo Schlossmacher zählt zur befreundeten St. Ewaldi Schützengesellschaft in Duisburg-Laar, die feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. Mitglieder beider Vereine besuchen sich gegenseitig, wenn Schützenfest ist, in Duisburg gibt’s zudem ein Oktoberfest, man kommt sich näher, lernt sich besser kennen.

Die Unterbacherin Sarah Schmidt und der Duisburger Timo Schlossmacher gingen noch einen Schritt weiter, sie verliebten sich ineinander. „Wir sind uns immer wieder über den Weg gelaufen, hatten zunächst nur dauerhaften Kontakt über die sozialen Medien, dann ist es halt irgendwann passiert“, erzählt Sarah. Sieben Jahre ist das her. Die Krankenschwester zog zu dem Dachdecker nach Duisburg, gut ein Jahr ging alles gut, „dann wollte ich unbedingt zurück“, sagt die 27-Jährige. „Mir fehlte dieses dörfliche, familiäre Flair, die Entfernung zu meiner Familie war mir zu groß.“ Und was macht ein Gentleman in diesem Fall? „Ich bin mit Sarah nach Unterbach gezogen“, sagt Timo, denn er wusste auch: „Qualifizierte Facharbeiter werden immer und überall gesucht.“ Der 28-Jährige sollte recht behalten, er fand eine Stelle als Dachdecker direkt in Unterbach.