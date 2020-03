Blindgänger in Düsseldorf : Bombe in Hamm erfolgreich entschärft

Bombe in Hamm erfolgreich entschärft

Blindgänger in Düsseldorf

Düsseldorf Bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Hamm war die Zehn-Zentner-Bombe zuvor entdeckt worden. 2300 Menschen hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Sperrungen im Umfeld wurden unmittelbar nach dem erfolgreichen Einsatz aufgehoben.

Eine bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Hamm gefundene amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagabend vom Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung entschärft worden. Danach wurden die Sperrungen im Umfeld aufgehoben, 2300 Menschen konnten in ihre Wohnungen zurück. 288 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Stadtwerken, Rheinbahn, Hilfsorganisationen sowie des Ordnungsamtes und des Amtes für Verkehrsmanagement waren im Einsatz.