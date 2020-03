Altstadt Düsseldorf : Burgplatz-WC bald wieder offen

An der Damen-Toilette am Burgplatz fehlte die komplette Tür. Aktuell laufen die Reperaturarbeiten. Foto: pfw

Düsseldorf Die 230.000 Euro teure Toilette ist wegen Vandalismusschäden momentan außer Betrieb. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass sie repariert werden muss.

Die Toilettenanlage am Burgplatz soll voraussichtlich am kommenden Donnerstag, 12. März, wieder in Betrieb genommen werden. Das teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die Toilette war zuletzt am 25. Februar wegen massiver Vandalismusschäden geschlossen worden, aktuell laufen die Reparaturarbeiten. Das Behinderten-WC ist wegen der Instandsetzungsarbeiten ebenfalls nicht in Betrieb.