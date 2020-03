„Intermorphologies“ : Unerhörte Musik von Phillip Schulze

Der 40-Jährige präsentiert sein neues Album „Intermorphologies“ bei Philara.

Der Düsseldorfer Musiker Phillip Schulze ist immer auf der Suche nach Musik, die er noch nicht gehört hat. Er interessiert sich für das Neue; Hören und Staunen sollen eins werden, und dieselben Maßstäbe legt er auch an seine eigenen Produktionen an. Gerade hat er eine neue Platte gemacht, er präsentiert sie am 21. März in der Sammlung Philara, und was man da erleben wird, ist tatsächlich unerhört.