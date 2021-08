Düsseldorfer Immobilienkonzern : LEG könnte Vonovia-Wohnungen kaufen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Wohnungskonzern hätte durchaus Interesse an Verstärkungen. Das Unternehmen hat seinen operativen Gewinn in den ersten sechs Monaten des Jahres um zwölf Prozent gesteigert.

Bei dem von Vonovia und Deutsche Wohnen in Aussicht gestellten Verkauf von 25.000 Wohnungen außerhalb Berlins könnte die Düsseldorfer LEG-Gruppe ein möglicher Bieter sein. „Da hätten wir natürlich auch großes Interesse“, sagte LEG-Chef Lars von Lackum am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Das Zustandekommen des Verkaufs der Wohnungen hängt aber noch davon ab, ob der geplante Zusammenschluss von Vonovia und Deutsche Wohnen diesmal klappt. Im Juni dieses Jahres war er vor allem daran gescheitert, dass Hedgefonds Aktien zurückgehalten und nicht an Vonovia verkauft hatten. Was diese Investoren angeht, stellte sich von Lackum hinter die von Vonovia-Chef Rolf Buch geäußerte Kritik: „Unser Geschäft ist ein langfristiges Geschäft, und deshalb brauchen wir langfristig orientierte Aktionäre.“