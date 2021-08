Hochwasserschutzanlage in Büderich : Bauarbeiten an der Spundwand

Auf dem Foto ist der Probeaufbau der Spundwand zu sehen. Bisher kam die Anlage noch nie zum Einsatz. Foto: Malz (Archiv) Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Rheinberg/Wesel Für Radfahrer ist der Weg auf dem Deich am Hotel Wacht am Rhein gesperrt. Fußgänger können das Hotel nach wie vor erreichen. Die Arbeiten sollen acht Wochen dauern.

Von Montag, 23. August, an wird im Auftrag des Deichverbandes Duisburg-Xanten an der mobilen Hochwasserschutzwand in Büderich vorm Hotel Wacht am Rhein gearbeitet. Der Holm der Spundwand muss saniert werden. Der Deichverband geht davon aus, dass sich die Arbeiten über acht Wochen erstrecken werden. Fußgänger könnten das gleich hinter dem Deich gelegene Hotel während der Bauarbeiten erreichen. Für Fahrradfahrer ist eine Umleitung ausgeschildert.

Erich Weisser, stellvertretender Deichgräf des Deichverbands, erläuterte am Donnerstag die Hintergründe der Maßnahme. Schon 2014 seien Mängel an der damals noch neuen mobilen Hochwasserschutzanlage festgestellt worden, die im Ernstfall an der Wacht am Rhein in Büderich zum Einsatz kommen soll. Die einbetonierten Anker waren bei der Montage offenbar nicht wie erforderlich gespleißt oder mit Querankern versehen worden.