Am Hauptbahnhof Düsseldorf: Frau vergisst Rucksack mit 10.000 Euro in S-Bahn

Düsseldorf Da hat eine Reisende in der Nacht zu Montag am Hauptbahnhof Düsseldorf bestimmt einen Riesenschreck bekommen: Sie war aus der S-Bahn ausgestiegen und hatte einen Rucksack mit 10.000 Euro Bargeld im Zug vergessen.

Die völlig aufgebrachte Reisende aus China erschien in der Nacht zu Montag um 1.50 Uhr auf der Dienststelle der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof und schilderte in englischer Sprache, dass sie ihren Rucksack in der S11 vergessen hat.