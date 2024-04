Richard Baker in Düsseldorf Die Spuren des neuen Galeria-Investors im Kaufhof an der Kö

Zwei Etagen im Kaufhof an der Kö zeugen bis heute davon, wie sich der Investor Richard Baker einst ein modernes Warenhaus vorstellte. Der Amerikaner war mit seinem Unternehmen HBC von 2015 bis 2019 Kaufhof-Eigentümer, damals gab es noch 100 Filialen in Deutschland. Und die in Düsseldorfer Bestlage sollte zum Vorbild für alle anderen werden.