A46 nahe Düsseldorf: Polizei stoppt rostigen Lastwagen mit mehr als 30 Mängeln

Düsseldorf/Hilden Da trauten die Beamten der Autobahnpolizei Düsseldorf ihren Augen nicht: Was da über die A46 fuhr, war weniger ein Auto als viel mehr ein Studienexemplar für Rostentwicklung und Fahrzeugverschleiß.

Bei der Begutachtung des Peugeots registrierte der Gutachter über dreißig Mängel: Unter anderem wies die Feststellbremse einen zu großen Hebelweg auf, zudem war die Wirkung der Feststellbremse nicht ausreichend, der Bremsschlauch vorne links wies tiefe Einschnitte mit Ausfallgefahr auf, die Bremsen an beiden Achsen zeigten eine ungleichmäßige Wirkung, die Spurstangenköpfe an der Vorderachse waren ausgeschlagen, die Mindestprofiltiefe der Reifen vorne links und rechts deutlich unterschritten, die Schwingungsdämpfer der ersten Achse links und die rechte Kolbenstange deutlich korrodiert, der Schweller rechts und links waren durchgerostet, der Auspuff drohte abzufallen. Zudem war der Fahrzeugboden an mehreren Stellen bereits instabil.