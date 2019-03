Drei Monate Fahrverbot: Düsseldorfer rast mit 128 km/h über Oberkasseler Brücke

Düsseldorf Trotz Starkregens und heftiger Windböen ist ein Autofahrer nachts mit Tempo 128 über die Oberkasseler Brücke in Düsseldorf Richtung Innenstadt gerast. Einsichtig zeigte er sich nicht.

Erlaubt sind auf der Oberkasseler Brücke 50 Stundenkilometer. In der Nacht zu Donnerstag stoppten die Polizei dort einen 20-Jährigen aus Düsseldorf, der mit gemessenen 128 (vorwerfbar: 124) Kilometer pro Stunde in Richtung Innenstadt in einem Audi A 5 unterwegs war.