Messeparkplatz in Düsseldorf: Falsche Kriminalbeamte berauben schwedische Touristen

Messeparkplatz in Düsseldorf

Düsseldorf Zwei Männer gaben sich am Freitag auf dem Messeparkplatz als Kriminalbeamte aus und durchsuchten schwedische Touristen. Sie stahlen den Besuchern mehrere hundert Euro Bargeld.

Am Freitag gegen 15.30 Uhr parkten die beiden Schweden (60 und 65 Jahre) auf dem Parkplatz P2 an der Straße Stockumer Höfe, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Die Männer behaupteten Polizeibeamte auf der Suche nach Drogen und Falschgeld zu sein.

Auf irritierte Nachfragen der Touristen reagierten die beiden äußerst aggressiv, so dass die Opfer sich nicht weiter zur Wehr setzten und die Durchsuchung über sich ergehen ließen. Dabei stecken die falschen Kriminalbeamten heimlich mehrere hundert Euro ein, sprangen dann sogleich ohne ein weiteres Wort in ihren Wagen, einen blauen Renault Laguna, und rasten in Richtung A44 davon.